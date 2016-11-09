ЧП с погибшими произошло на оборонном заводе в Екатеринбурге

Около 13:00 9 ноября на территории цеха №42 екатеринбургского завода им. Калинина обрушилась кровля и погребла под собой рабочих.

По всей видимости, причиной ЧП стал снежный сугроб на крыше – накануне в городе прошел сильный снегопад (выпало 15-20 сантиметров осадков).

Свердловские власти уже сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. На завод выехал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщают СМИ, пострадало около полутора десятка человек. Некоторые источники сообщают о троих погибших. Несколько человек могут находиться под завалом – ведутся поисковые работы.

Информации о произошедшем не так уж и много, дело в том, что ЗиК является заводом оборонного значения (в частности, там производятся знаменитые комплексы С-300 и «Бук»). О масштабах катастрофы можно судить по тому, что на прилегающей территории отключили электроэнергию (возможно, пострадала также и подстанция или же электропроводы).

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