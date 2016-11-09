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В Белгороде найден труп сына российского сенатора

9 ноября 2016, 10:37 [ «АН-онлайн» ]

В Белгороде найден труп сына российского сенатора
globallookpress.com

Имя убитого не разглашается, но известно, что это сын члена Совета Федерации от Белгородской области Ивана Кулабухова. Тело молодого человека обнаружено в квартире дома на улице Парковой в Белгороде.

Сообщается, что тело сына сенатора Совета Федерации было обнаружено накануне, 8 ноября, передает ТАСС.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа, чтобы правильно квалифицировать инцидент. Выясняются все обстоятельства произошедшего. С телом убитого работают в настоящее время эксперты судебной медицины. По результатам исследования будет объявлена причина смерти молодого человека.

 

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