Нижегородский полицейский освободил заложника, рискуя своей жизнью

В Нижегородской области при проведении спецоперации был ранен полковник Александр Бережной, который, рискуя собственной жизнью, обезвредил захватившего одного из его коллег в заложники преступника.



Как стало известно, в одной из квартир в городе Павлово был обнаружен целый склад оружия и боеприпасов. Прибывший с обыском наряд полиции попытался задержать проживавшего там мужчину, однако хозяин квартиры схватил нож и захватил одного из полицейских в заложники.

Жильцов дома было решено эвакуировать, после чего с преступником продолжились переговоры. Однако вместо того, чтобы сдаться, он открыл огонь по полицейским. Офицеру удалось добраться до него и обезвредить несмотря на полученное ранение. В данный момент полковник госпитаизирован, его жизнь вне опасности.

Как было установлено, хозяин квартиры уже имел несколько судимостей. В настоящий момент он задержан.

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