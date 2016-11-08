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Неадекватный мужчина парализовал движение по синей ветке московского метро

8 ноября 2016, 22:29 [ «АН-онлайн» ]

Неадекватный мужчина парализовал движение по синей ветке московского метро
Фото: pixabay.com

В столичной подземке произошел инцидент, в результате которого на некоторое время было приостановлено движение по Арбатско-Покровской, “синей”, ветке метро.

Как сообщает Life, неизвестный мужчина стал причиной задержки поездов. Он был замечен между станциями “Кунцевская” и “Славянский бульвар”. Неизвестный пробрался в тоннель и в течение получаса отказывался из него выходить. Для того, чтобы его задержать, сотрудникам метрополитена пришлось снять напряжение с контактного рельса.
 
В настоящий момент сотрудники полиции уже вытащили нарушителя из тоннеля. Сообщается. что он находится в неадекватном состоянии. Движение поездов восстановлено.
 
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