Полиция проверит сообщение об обстреле питерского троллейбуса

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку появившейся информации об обстреле троллейбуса в Санкт-Петербурге. Сообщается, что выстрелом было повреждено стекло транспортного средства.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел сегодня на повороте с Якорной улицы на Красногвардейскую площадь. По словам пассажиров, было произведено несколько выстрелов, в результате чего одно из стекол оказалось разбитым.

Свидетели сообщают, что одновременно велась стрельба из травматического или пневматического оружия по автобусу, следующему по маршруту №105. Однако в полиции эту информацию еще не подтвердили.

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