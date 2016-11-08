Американец, подозреваемый в педофилии, арестован в Москве

Во вторник, 6 ноября, гражданин США по имени Джеймс Вилгус был задержан в Москве по подозрению в педофилии.

Арест американца, домогавшегося к 11-летней девочке в лифте, санкционировал Нагатинский суд Москвы, который удовлетворил ходатайство о заключении под стражу Джейма Вилгуса 1969 года рождения, передает РИА "Новости".

Согласно предварительной информации, 1 ноября текущего года в лифте многоквартирного жилого дома на Липецкой улице в столице гражданин США совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.