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В Ленобласти мужчину убило воздушным потоком от "Сапсана"

8 ноября 2016, 17:14 [ «АН-онлайн» ]

В Ленобласти мужчину убило воздушным потоком от "Сапсана"
фото: globallookpress.com

В Тосненском районе Ленинградской области на железнодорожной станции Рябово произошел страшный инцидент.

Мужчину внезапно отбросило на электрический шкаф сильнейшим потоком воздуха от "Сапсана". Во вторник, 8 ноября, помощник руководителя управления по связям со СМИ Северо-Западного следственного управления на транспорте Мария Добрынина отметила, что мужчина пересекал железнодорожные пути на красный сигнал светофора, вследствие чего и произошла трагедия.

В настоящий момент, как сообщает РИА "Новости", устанавливается личность погибшего, которому на вид около 25-30 лет. Проводится доследственная проверка.

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ЕТ


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