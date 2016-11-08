В Санкт-Петербурге «скорая» отказалась госпитализировать умирающего

Как стало известно, в день своей смерти житель Санкт-Петербурга планировал ехать в больницу на процедуру диализа. Однако под вечер прямо на рабочем месте ему стало плохо.

Коллеги решили отправить мужчину в больницу на такси. Однако у того отказали ноги, и он не смог спуститься по лестнице. Тогда коллеги вызвали «скорую», сообщает life.ru.

Приехавшие медики осмотрели больного и заявили, что не видят причин для госпитализации. А, если его хотят отправить в больницу, то пусть вызывают такси.

Коллеги послушались медиков и снова заказали машину. Но пока та ехала, мужчине стало еще хуже. Пришлось снова обращаться в «скорую». Однако ни приехавшие медики, ни реанимационная бригада, которую позвали на помощь позже, уже не смогли спасти мужчину. Тот скончался.

На данный момент эксперты определяют, отчего умер мужчина. А следователи разбираются в деталях происшествия.