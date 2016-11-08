Российскую студентку похитили, чтобы вывезти в Сирию

В полицию обратилась жительница Чебоксар. Она заявила, что ее дочь похитили и собираются вывезти из страны.

Спецслужбам удалось выйти на след девушки и освободить ее. Как стало известно, около месяца 19-летнюю студентку РУДН держал взаперти в одной из квартир в столице ее возлюбленный. Вместе с ними проживали еще семеро мужчин, сообщает life.ru.

Девушке запрещали выходить на улицу и общаться в соцсетях. Однако ей все-таки удалось позвонить родителям и сообщить о случившемся.

Сам возлюбленный девушки заявил, что не хотел ее делить с родными и планировал увезти в Сирию. Парень находится в разработке правоохранительных органов. Его подозревают в связях с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ).

Также сообщается, что, как ни странно, девушка сменила вероисповедание еще до ЧП.