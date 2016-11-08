Змея заставила экстренно посадить самолёт в Мексике (ВИДЕО)

Необычный пассажир перепугал остальных, летевших в мексиканском самолёте из города Торреон в Мехико. Зеленоватая змея выползла с полки для ручной клади над сидениями и висела до экстренной посадки самолёта.

Как полагается в таких случаях, самолёту предоставили приоритет для осуществления посадки. Служба ветконтроля успокоила: змея не является ядовитой и относится к одному из видов, обитающих на севере страны.

Другой вопрос, как пресмыкающееся смогло пробраться на борт незамеченным. Либо змея сама незаметно заползла в салон, либо кто-то из пассажиров пытался провезти её в ручной клади, однако не сознался, считают в компании Aeromexico.

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