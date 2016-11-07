Во Владимире на соревнованиях по боксу погиб подросток

Во Владимире на соревнованиях по боксу произошла трагедия, унесшая жизнь 15-летний подростка. Мальчик почувствовал себя плохо после поединка, остановленного судьей после второго нокдауна.

Когда у подростка начались судороги, дежурившие на турнире врачи попытались оказать ему первую помощь. Свидетели вызвали скорую помощь, но прибывшие в спорткомплекс медики тоже оказались бессильны. По предварительной версии, смерть вызвана черепно-мозговой травмой в сочетании с трещиной у основания черепа и гематомой мозга. К таким последствиям предположительно привел пропущенный мальчиком удар в челюсть. Однако известно, что ранее подросток перенес кому из-за ДТП. Специалистам предстоит установить, была ли связь между этим событием и травмой, которая привела к смерти.

Однако в данный момент известно, что подросток имел медицинские противопоказания и не должен был заниматься боксом. Врачи местной поликлиники рекомендовали ему занятия спортом в подготовительной группе. Следствию предстоит выяснить, каким образом была получена справка о допуске мальчика к участию в соревнованиях.