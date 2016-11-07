Сибиряк удачно обменял рваную сторублевку на 435 тысяч рублей

«Легкие деньги» не приносят счастья. Воспользовавшись невнимательностью банковского сотрудника, житель Красноярского края угодил под уголовную статью. Никакого злого умысла мужчина не имел, не сумел только устоять перед соблазном.

37-летний сибиряк пришел в банк для обмена рваной сторублевки, но кассир выдала ему не новенькую купюру, а 435 тысяч рублей. Не веря свалившемуся на него счастью, мужчина, получив наличность, тут же скрылся.

Завладев «легкими деньгами», счастливчик тут же купил себе кое-что из бытовой техники. Её и оставшуюся наличность нашли полицейские у него дома при обыске.

По сообщению РИА Новости, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Грабителю поневоле грозит до шести лет лишения свободы.





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