Стали известны подробности ЧП, которое произошло в столице в минувшие выходные. На парковке одного из торговых центров на юго-западе столицы нашли труп мужчины.

Как стало известно, погибший был двукратным чемпионом мира по кикбоксингу. Ему было 29 лет. Уже задержан подозреваемый в его убийстве - 31-летний земляк убитого, уроженец Северного Кавказа, сообщает ria.ru.

По некоторым данным, мужчины приехали на парковку вместе. Остановившись у торгового центра, они о чем-то разговаривали в автомобиле. В какой-то момент, видимо, между ними разгорелась ссора, которая, вероятно, и стала причиной трагедии. По предварительным данным, конфликт начался из-за денег, а закончился выстрелом в грудь спортсмена.

Подозреваемого задержали на борту самолета, когда он пытался скрыться.

МВД опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшую момент убийства.