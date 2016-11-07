В Екатеринбурге избили собаковода из–за спущенного поводка

В воскресенье вечером двое мужчин избили пятнадцатилетнего подростка на бульваре Культуры (Уралмаш) в Екатеринбурге. Поводом стала спущенная с поводка собака, сообщают региональные СМИ.

По словам матери пострадавшего, события развивались следующим образом. Парень взял своего питомца (мелкая собачка) и отправился гулять с восемнадцатилетним другом, у которого была самка «боксера» подросткового возраста. В какой–то момент приятель выпустил «боксершу» побегать без поводка и ребята наткнулись на двух взрослых мужчин 40–45 лет, тоже выгуливавших «боксера». Те сделали замечание, мол, животное следует посадить на поводок. По всей вероятности, потерпевший ответил им что–то грубое, поскольку те прекратили словесное убеждение и перешли к рукоприкладству.

Подростка ударили в нос и в висок. Впоследствии медэкспертиза зафиксировала ушибы мягких тканей, синяки и т.д. Во время избиения приятелю пострадавшего угрожали натравить на него пса, если тот вмешается в драку.

По словам матери мальчика, ребенок пребывает в шоке, боится выйти на улицу. Заявление было передано в полицию, в настоящее время территориальная комиссия по делам несовершеннолетних готовится к проверке фактов, касающихся ЧП.

Стоит отметить, что свердловский парламент рассматривает законопроект, увеличивающий размеры штрафов за выгул без поводка до пяти тысяч рублей.