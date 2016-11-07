На востоке Екатеринбурга горело несколько детских садов

В воскресенье вечером в течение нескольких часов в двух екатеринбургских микрорайонах загорелось три детских сада, сообщили в свердловском ГУ МЧС. Возгорания произошли на верандах, все пожары были ликвидированы в течение нескольких минут.

Вначале, около половины седьмого, вспыхнула беседка в ДОУ № 453 на Панельной (ЖБИ). Площадь возгорания составила пять кв.м. Через 10 минут пожар был локализован, а еще через две – пламя было ликвидировано.

Еще через три часа, как сообщает региональный портал «66», загорелась веранда в детсаде №62 на бульваре Есенина (мкрн «Синие камни»). Еще через час вспыхнула беседка в детском садике № 41 на Сыромолотова (ЖБИ). Оба пожара затронули буквально несколько квадратных метров и через несколько минут были потушены.

Следует отметить, что детсады на Панельной и Сыромолотова находятся в шаговой доступности друг от друга. Третий также располагается недалеко (микрорайоны разделены лишь Тюменским трактом).