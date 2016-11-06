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Московский лихач протаранил машину скорой помощи

6 ноября 2016, 21:02 [ «АН-Москва» ]

Московский лихач протаранил машину скорой помощи
globallookpress.com

ДТП в центральной части Москвы произошло в первую очередь из-за лихачества и уж потом из-за гололеда, сообщают в пресс-службе ГИБДД Москвы. Известно, что в аварию попала бригада скорой, которая ехала по вызову.

В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали водитель и его пассажир. Известно, что ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, который на скользкой дороге и на повышенной скорости стал перестраиваться из ряда в ряд и не справился с управлением.

Инцидент случился на улице Маши Порываевой напротив дома № 38. Сотрудники ДПС расследуют обстоятельства аварии. Ранее "АН-онлайн" сообщали о неблагоприятной погоде в Москве: на дорогах гололед и водителям стоит быть особо осмотрительными.

 

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