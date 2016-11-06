Московский лихач протаранил машину скорой помощи

ДТП в центральной части Москвы произошло в первую очередь из-за лихачества и уж потом из-за гололеда, сообщают в пресс-службе ГИБДД Москвы. Известно, что в аварию попала бригада скорой, которая ехала по вызову.

В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали водитель и его пассажир. Известно, что ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, который на скользкой дороге и на повышенной скорости стал перестраиваться из ряда в ряд и не справился с управлением.

Инцидент случился на улице Маши Порываевой напротив дома № 38. Сотрудники ДПС расследуют обстоятельства аварии. Ранее "АН-онлайн" сообщали о неблагоприятной погоде в Москве: на дорогах гололед и водителям стоит быть особо осмотрительными.