Земноводное пресмыкающееся – крокодил – наделало много шума в одном из отелей Зимбабве. Хищник каким-то образом смог пробраться на территорию отеля и нашел бассейн, где плескалась влюбленная парочка.

Крокодил пробрался в отель под покровом ночи, передает РЕН ТВ. Хищник, разумеется, не планировал нападения, просто искал, где поужинать и в темноте сумел миновать охрану отеля.

А дальше все просто: крокодилу нужна вода, вот он и нашел бассейн, где плескался и предполагаемый «ужин». Медлить хищник не стал и сразу решил присоединиться к влюбленной парочке. Парень, завидя хищника, забыл про даму сердца и рванул из бассейна так, что крокодил за ним не успел. Зато осталась девушка…

У девушки перед глазами наверняка вся жизнь промелькнула, когда на нее набросилось земноводное чудовище, но на помощь дампе пришел ее сосед по номеру. Отважный мужчина отвлек хищника, и девушка покинула бассейн невредимой.