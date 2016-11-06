Областные власти Иваново и горадминистрация выплатят одинаковые суммы родственникам погибших и тем, кто пострадал от взрыва газа в жилом доме. По 150 тыс. руб. - семьям погибших и по 100 тыс. – пострадавшим.

О взрыве газа в жилом доме города Иваново "АН-онлайн" ранее сообщали. Утром 6 ноября в доме на 12 семей в городе Иваново взрыв газа унес жизни 6 человек, в том числе одной четырехлетней девочки. Четыре пострадавших были госпитализированы.

Власти региона решают вопрос с выплатой компенсаций и отдельно – компенсаций за утрату имущества, передает ТАСС. В мэрии сообщили, что готовы выплатить по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи за потерю имущества. Городские власти также возьмут на себя расходы на похороны погибших.

Всех жильцов полуразрушенного дома разместили в здании соседней школы. Сообщается, что пострадавших обеспечивают питанием, с людьми работают психологи.