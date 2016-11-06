Телеграфный столб в Первомайском районе Новосибирска восстановлению не подлежит. А вот автомобиль Хонда восстановить, пожалуй, можно, даже водитель, если и пострадал, то несерьезно: с места аварии он ушел сам.

Пострадавший водитель (если он вообще пострадал) покинул место аварии своим ходом, оставив разбитое авто, которое спасло ему жизнь, передает НГС.

У Хонды сработали подушки безопасности и это спасло водителю жизнь. У автомобиля отлетел бампер и сильно помято левое крыло. Железный столб машина словно гильотиной срезала и он перекрыл дорогу.

По свидетельству очевидцев, автолюбитель не справился с управлением (в городе сильный гололед) и машину занесло. Водитель двигался со стороны населенного пункта Барышево в сторону Бердского шоссе.