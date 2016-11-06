В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом

ДТП произошло на федеральной дороге "Вятка" в Сысольском районе (это юго-запад республики Коми). Водитель автопоезд, перевозившего дизельное топливо, не справился с управлением и бензовоз перевернулся.

В автоцистерне было около 35 тонн дизельного топлива. После съезда в кювет и опрокидывания топливо вытекает наружу, передают РИА Новости.

Указывается точное место ДТП: 679-й километр федеральной трассы Р-176 "Вятка", в 3 километрах от селения Куратово. Сообщается, что угрозы воспламенения топлива нет, нет и пострадавших. К месту аварии уже направлена свободная автоцистерна для перекачки топлива. На месте происшествия работают службы ДПС, выясняя все обстоятельства аварии.