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В республике Коми на трассе перевернулась автоцистерна с дизтопливом
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Украинский президент поздравил сограждан с годовщиной освобождения Киева от фашистов
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Пакьяо победил Варгаса и спустя полтора года вновь стал чемпионом мира по боксу
|13:57
СКР назвал основную версию взрыва в жилом доме в Иваново
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Кривуша: Это был «лаки-панч», не заготовка Айялы
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Девушка случайно застрелилась на стрельбище в Подмосковье
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В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа США о ненужности гумпаузы в Алеппо
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По всей России будет проведена проверка газового оборудования
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Названы имена погибших при обрушении жилого дома Иваново (СПИСОК)
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Спасатели в Иваново извлекли из-под завалов двоих выживших
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Два москвича выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара
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Из-под завалов в Иваново извлекли пятерых погибших
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США: от вмешательства России в предвыборные кампании пострадают и другие страны
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В Иваново произошел взрыв бытового газа
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В Башкирии юноша чудом выжил в страшной аварии (ФОТО)
|05.11 22:07
Фигуристка Юлия Липницкая травмировалась на соревнованиях в Москве
|05.11 21:48
Олимпийская чемпионка Дериглазова всех "заколола" на Кубке мира
|05.11 21:02
Перед российской дипмиссией в Дублине разбросали "окровавленных младенцев"
|05.11 20:15
СМИ: У берегов Канады обнаружена атомная бомба 1950 года
|05.11 19:54
Сборная России выиграла «бронзу» в турнире по пляжному футболу
|05.11 19:03
Российские хоккеисты в Кубке Карьяла одолели команду Швеции
|05.11 17:38
Мария Захарова: Князь Владимир принес православие, а Украина несет бред
|05.11 15:12
Москвичи пикетируют посольство Турции
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Российский боец ММА Сергей Харитонов получил сотрясение мозга (ВИДЕО)
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Автомобиль с людьми утонул в Клязьме
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На одной из московских эстакад автомобиль въехал в ограждение
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Песков ответил на сообщения об атаках американских хакеров
|05.11 10:56
Джо Байден осудил военное соглашение России и Абхазии
|05.11 10:40
Глава Болгарии считает, что Россия пытается развалить Европу
|05.11 09:16
С остановившейся на Амуре баржи при помощи вертолета эвакуировали людей