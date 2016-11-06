СКР назвал основную версию взрыва в жилом доме в Иваново

Число жертв взрыва бытового газа и последующего обрушения подъезда в двухэтажном жилом доме на улице Минская в Иваново возросло до шести человек. Спасатели извлекли из-под завалом тело еще одного мужчины.

В Следственном комитете назвали приоритетную версию взрыва. Трагедия могла произойти из-за утечки бытового газа в результате изношенности инженерных коммуникаций. Дом 63 Б построили в 1962 году, а капитального ремонта не было уже давно. В дальнейшем строение будет обследовано специалистами на предмет дальнейшей эксплуатации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном трехподъездном жилом доме, в котором проживал 21 человек, прогремел сегодня около четырех часов утра по московскому времени. В результате были повреждены стены и межэтажные перекрытия двух подъездов, погибли шесть человек (личности четверых уже установлены), в том числе 4-летний ребенок. Из-под завалов были извлечены четверо пострадавших. Состояние троих оценивается медиками как крайне тяжелое, одного — средней степени тяжести.





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