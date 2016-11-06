По всей России будет проведена проверка газового оборудования

В связи с участившимися случаями взрывов газа замначальника МЧС России Владимир Степанов поручил проверить газовое оборудование во всех регионах страны.

Инцидент в Иваново - уже третий подобный случай за эту осень. Начало череде трагедий было положено в Старом Осколе в начале сентября текущего года, где взрыв унес жизни двоих человек. Через полтора месяца семеро жильцов погибли и шестнадцать пострадали при аналогичном происшествии в десятиэтажном жилом доме в Рязани.

В связи с этим замглавы МЧС поручил провести проверку газового оборудования во всех домовых хозяйствах на территории России в течение ноября.

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