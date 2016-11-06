Два москвича выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

Двое москвичей попытались самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. В тяжелом состоянии они оба были доставлены в больницу.

пожар вспыхнул сегодня рано утром в одной из комнат и коридоре квартиры в жилом доме в северном районе Москвы. Спасаясь от огня, два человека предприняли попытку самостоятельно эвакуироваться из здания и выпрыгнули в окно. Оба москвича получили тяжелые травмы и были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи. По сообщению Life вспыхнул сегодня рано утром в одной из комнат и коридоре квартиры в жилом доме в северном районе. Спасаясь от огня, два человека предприняли попытку самостоятельно эвакуироваться из здания и выпрыгнули в. Оба москвича получили тяжелые травмы и были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Сообщается, что возгорание зафиксировано на площади около пятнадцати квадратных метров.

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