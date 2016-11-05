СМИ: У берегов Канады обнаружена атомная бомба 1950 года

Опасную находку пока не идентифицировали: то-ли НЛО, то-ли бомба, но именно в этом месте в 1950 году американские ВВС потеряли атомную бомбу. Неизвестный объект случайно обнаружил местный дайвер.

Аквалангист Шон Смиричински наткнулся под водой на неизвестный объект, который принял вначале за НЛО. Однако, местные жители поведали, что это как раз и есть та самая атомная бомба, которую потеряли военные в 1950 году, передает russian.rt.com.

Дело в том, что в 1950 году во время военных учений у американского бомбардировщика на борту возник пожар и он вынужден был сбросить над Тихим океаном ядерную бомбу, что была на борту. Все это и произошло как раз над тем местом, где нырял дайвер. Надо сказать, ситуация была стандартная для того времени: бомбардировщику с бомбами, даже с обычными, садиться было нельзя, а тут – ядерная…

В настоящее время флот Канады проверяет информацию и изучает факт потери бомбы времен холодной войны. К месту обнаружения объекта направлен корабль ВМС Канады.