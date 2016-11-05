Автомобиль с людьми утонул в Клязьме

В субботу, 5 ноября, появилась информация о том, что в новой Москве в реке Клязьма утонул автомобиль.

В настоящий момент на место происшествия выехали спасатели, которые проверят информацию об утонувшем автомобиле. Уточняется, что машина якобы съехала в реку неподалеку от Химкинского водохранилища.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы столичного ГУ МЧС, легковой автомобиль мог провалиться в полынью на Клязьме рядом с деревней Мелькисарова. Сразу же после поступления сигнала в данный район выехали сотрудники экстренных служб. Информации, подтверждающей случившееся пока не поступало.