На одной из московских эстакад автомобиль въехал в ограждение

В субботу, 5 ноября, на эстакаде Дмитровского шоссе на севере Москвы легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение.

Согласно последней информации, в ходе аварии пострадали пять человек, среди которых трое детей. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов, машина врезалась в бетонное ограждение эстакады при съезде на Ярославское шоссе.

В настоящий момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают несколько бригад "скорой помощи", а также сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.