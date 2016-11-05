С остановившейся на Амуре баржи при помощи вертолета эвакуировали людей

Пять из семи человек были эвакуированы вертолетом Ми-8 с баржи, остановившейся на Амуре из-за раннего ледостава.

Инцидент, согласно последней информации, произошел в Ульчском районе Хабаровского края. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Дальневосточного регионального центра МЧС России, около 3.00 по московскому времени сегодня за людьми на аварийной барже вылетел вертолет Ми-8. Пять членов экипажа судна к настоящему моменту доставлены в поселок Софийск.

На барже остались капитан и один матрос, жизни которых ничего не угрожает, поскольку на судне есть запас еды и теплых вещей.