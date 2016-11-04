Московский гастарбайтер доказал, что с дури можно поломать и детородный орган

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно: молодой мужчина теперь ходит с фиксирующей повязкой на самом дорогом, что есть у мужчины. Врачи говорят, что ему повезло, могли «достоинство» и ампутировать.

Уроженец Тбилиси работает в Щербинке (Новая Москва) на строительстве жилого комплекса и имеет двух жен – гражданскую и официальную. С последней, родившей ему двух детишек, мужчина уже давно не живет (детей он обеспечивает), а вот гражданской он решил уделить в тот день особое внимание, пишет «МК».

Дело было 2 ноября. Строитель уединился со своей любовницей, чтобы исполнить свой мужской долг и так расчувствовался, что внезапно услышал треск и боль в самом интимном месте. От страха кричала женщина, а мужчина кричал от боли: детородный орган был сломан и кровоточил…

Скорая помощь прибыла очень быстро. На поврежденный орган наложили тугую повязку, предварительно сняв отек льдом. От госпитализации мужчина отказался, хоть врачи и настаивали. Медики предупреждают, что в подобных случаях необходимо обращаться к врачам, иначе – ампутация «достоинства».