На акцию лондонских активистов у российского посольства (прошла 3 ноября) ответили российские активисты 4 ноября, забросав в ответ посольство Великобритании в Москве «запчастями» от манекенов.

Русофобию британского правительства эксперты уже назвали смехотворной, передает russian.rt.com.

Сообщается, что активисты у британского посольства в Москве использовали, как и их лондонские коллеги, пластиковые манекены. Мероприятие было предварительно согласовано и носило чисто символический характер с задачей высмеять «английское русофобство».

Напомним, 3 ноября в Лондоне митингующие блокировали вход в дипмиссию России, завалив ее руками от манекенов, и приковали себя к забору. Так активисты выразили протест против российской политики в Сирии.