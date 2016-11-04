Трамвай, следовавший по маршруту № 23 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга внезапно стал опасен: у него загорелась крыша, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс» по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел на улице Большая Пороховская. У вагона вдруг загорелась крыша. Очевидцы и «жертвы» внезапного пожара пошутили в соцсетях, что скоро будут гореть за 40 рублей (столько будет стоить проезд в общественном транспорте после Нового года, - прим. ред).

К пламенному трамваю прибыл наряд МЧС и в течении 10 минут возгорания было ликвидировано. Причина пожара пока не установлена.

Сообщается, что пострадавших в инциденте нет, и в этом прежде всего заслуга вагоновожатого, который возгорание заметил вовремя, остановил вагон и выпустил пассажиров на улицу, передает «Росбалт».