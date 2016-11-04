В Санкт-Петербурге у 79-летнего поэта похитили более миллиона рублей

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда 79-летний поэт отправился в банк за гонораром, который ему перечислили за публикацию его произведений в одном из журналов.

На улице к мужчине подошел молодой человек и попросил о помощи. Он сказал, что приехал из другой страны и должен купить квартиру в Петербурге. Для этого ему перечислят деньги. Однако чтобы их обналичить, нужно присутствие гражданина России.

Поэт согласился оказать содействие. Они сели в машину, где находился еще один мужчина. Там мошенники попросили у своей жертвы банковскую карту и паспорт, а затем, кому-то позвонив, заявили, что для сделки необходимо снять все деньги со счета. Поэт согласился и на это. В итоге он снял со счета более миллиона рублей. Его новые знакомые, помогая пересчитать деньги, подменили их на подделки.

Литератор обнаружил пропажу, лишь когда распрощался с мошенниками. Однако в полицию он почему-то обратился не сразу, а лишь спустя какое-то время.