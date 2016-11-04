В Уфе дети срезали с живого щенка кожу

Ужасное происшествие зафиксировано в Уфе. Как сообщает один из жителей, он обнаружил на улице изувеченного щенка. Бедняга истекал кровью. Мужчина подобрал кроху и отвез в ветеринарную клинику, где малышу сделали операцию.

Сейчас щенок живет у своего спасителя. По словам мужчины, собака стала жертвой детей в возрасте 12-13 лет, которые срезали кусок кожи с тела животного, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина не намерен оставлять поступок безнаказанным. Он планирует обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что в последнее время все чаще стали поступать сведения об издевательствах над животными. Громким стал скандал в Хабаровске, где в отношении двух подростков возбудили уголовное дело. Недавно стало известно о ЧП в Липецке, где дети играли в бейсбол, используя котенка вместо мяча.