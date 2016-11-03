В МИСиС и на Ярославском вокзале взрывных устройств не нашли

Сотрудники силовых ведомств провели проверку в здании Ярославского вокзала, где, как мы сообщали ранее, по сообщению, неизвестного была заложена бомба.

Ранее в полицию поступил анонимный звонок по поводу минирования вокзала. Была проведена эвакуация, кинологи проверили территорию на предмет взрывных устройств, но опасных предметов не нашли. Сообщается, что вокзал снова работает в обычном режиме. Кроме того, стало известно, что не подтвердилась информация о минировании МИСиС, на территории института не было найдено взрывных устройств.

В полицию также поступили сообщения об угрозе взрывов еще на нескольких объектах, в том числе в Кремле, посольстве Соединенных Штатов и двух вокзалах. В настоящее время проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность звонившего.

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