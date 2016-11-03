В Пулково задержали сотрудницу норвежского генконсульства

Сотрудница генконсульства Норвегии в Санкт-Петербурге была задержана в аэропорту Пулково после анонимного звонка, поступившего в правоохранительные органы сегодня утром.

Сотрудница консульства была задержана в аэропорту по подозрению в хранении наркотиков после того, как в полицию обратился неизвестный мужчина, утверждавший, что она может попытаться провезти в багаже наркотические вещества. Тем не менее запрещенных препаратов в вещах сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. В настоящий момент неизвестно, была ли отпущена сотрудница консульства после досмотра.

Комментариев от правоохранительных органов и норвежского консульства пока не поступало.

Читайте также: