В детсаду под Иркутском мужчина взял в заложники ребенка

В городе Братске (Иркутская область) школа и детский сад подверглись нападению неадекватного мужчины, который побил в учреждениях стекла и захватил в заложники одного из детей.

Сначала мужчина ворвался в фойе школы, где разбил два окна. Сотрудники охраны попытались его задержать, но злоумышленник, убегая от них, спрятался на территории находящегося поблизости детского сада. Здесь он тоже разбил несколько стекол в окнах, а затем напал на детей и взял одного из них в заложники. В качестве условия освобождения малыша он потребовал вызвать полицию.

В оперативном порядке сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и задержали злоумышленника. Никто из детей и сотрудников детсада не пострадал. Как было установлено в ходе проверки, у мужчины уже имеется одна судимость. Предполагается,что в момент совершения нападения он находился под действием наркотиков.

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