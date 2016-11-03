Москвич получил срок за картинку с Пушкиным в соцсети

Размещенная в социальной сети “ВКонтакте” картинка, на которой изображен поэт Александр Сергеевич Пушкин и Максим Марцинкевич, больше известный как Тесак, стала причиной судебного разбирательства.

Двадцатилетний молодой человек, опубликовавший изображение, обвинялся в возбуждении вражды по национальному признаку. По версии следствия, на картинке изображен конфликт на почве национальных различий между двумя группами граждан, представителями которых выбраны Тесак и Пушкин. Проведенная экспертиза подтвердила, что изображение носит унижающий представителей других национальностей характер.

Сам молодой человек утверждал, что сохранил на свою страницу картинку случайно. Тем не менее суд приговорил его к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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