В Екатеринбурге во время случившегося потопа обнаружили мумию

В Екатеринбурге удалось обнаружить тело несчастной женщины, которая умерла почти четыре года назад, лишь благодаря случайному инциденту.

Как сообщается, в доме прорвало стояк, который проходил как раз через квартиру умершей. Чтобы устранить ЧП, сантехникам и полиции пришлось вскрыть квартиру, так как на их стук никто не отвечал. Обнаруженное внутри ввергло их в оцепенение, сообщает ren.tv.

На кровати лежал укрытый одеялом труп хозяйки, который мумифицировался. По некоторым данным, при жизни женщина работала учительницей. Примерную дату смерти удалось установить по последним оплаченным счетам за «коммуналку». Почему женщину не стали искать раньше, пока не сообщается.