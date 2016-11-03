В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ

В четверг, 3 ноября, в одной из квартир, расположенных на севере Москвы, было обнаружено тело сотрудника ФСБ.

Труп сотрудника ФСБ сегодня обнаружила в помещении бывшая супруга мужчины, которая и обратилась в полицию. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, прибывшие на место стражи порядка осмотрели тело и выявили на нем полное отсутствие следов насильственной смерти.

В настоящий момент установлено, что усопший являлся дежурным в Федеральной службе безопасности России. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти человека.