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В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ

3 ноября 2016, 13:44 [ «АН-онлайн» ]

В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ
фото: pixabay.com

В четверг, 3 ноября, в одной из квартир, расположенных на севере Москвы, было обнаружено тело сотрудника ФСБ.

Труп сотрудника ФСБ сегодня обнаружила в помещении бывшая супруга мужчины, которая и обратилась в полицию. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, прибывшие на место стражи порядка осмотрели тело и выявили на нем полное отсутствие следов насильственной смерти.

В настоящий момент установлено, что усопший являлся дежурным в Федеральной службе безопасности России. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти человека.

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