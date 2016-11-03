Стала известна причина, по которой запросил аварийную посадку Airbus А320

Как уже сообщалось ранее, командир авиалайнера Airbus А320, летевшего из Санкт-Петербурга на Кипр, вдруг сообщил о неполадках на борту самолета и запросил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

Воздушному судну разрешили прервать полет и приземлиться. Авиалайнер благополучно совершил посадку. Как стало известно позднее, экипаж встревожился из-за неисправностей, возникших в кухонном оборудовании. Более тщательно воздушное судно обследуют специалисты, сообщает life.ru.

Также есть информация, что на борту самолета находилось около 150 пассажиров, а также экипаж, состоящий из восьми человек.