Авария произошла в Пушкинском районе на переезде "Зеленый Бор – Болшево". Электропоезд, который следовал из Фрязино в Москву, столкнулся с «Камазом».

Как стало известно, в ДТП виноват водитель грузовика. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на рельсы, хотя горел запрещающий сигнал светофора, сообщает ria.ru.

По некоторым данным, в результате аварии, никто не пострадал. Хотя произошедшее вызвало ограничения в дорожном сообщении. Как стало известно, было решено сделать короче маршруты электричек. Пока они следуют до Болшево. Что касается водителей автомобилей, то им порекомендовали ехать в объезд.