В Ростовской области следствие начало проверку по факту гибели Олега Попова. Как сообщается, ничего не предвещало беду. Легендарный артист не жаловался на здоровье. Однако внезапно у него остановилось сердце.

Как уже сообщали «АН-онлайн», трагедия произошла в одной из гостиниц в Ростове, куда легендарный клоун приехал на гастроли. Прибывшие медики констатировали смерть Олега Попова поздно вечером в среду, 2 ноября, сообщает ria.ru.

Артист приехал в Ростов на гастроли. В конце октября состоялась премьера его нового шоу. Публика полюбили Попова за образ «солнечного клоуна». В последние годы легендарный клоун проживал в Германии после брака с немкой. Там он и выступал со своей цирковой программой. В прошлом году он впервые после своего отъезда вернулся на Родину.