В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан

Около 700 жителей Махачкалы были госпитализированы с кишечной инфекцией в период с 27 октября по 2 ноября. Предполагается, что причиной массового отравления явилась недостаточная хлорированность воды.

На следующий день после вспышки отравлений было возбуждено уголовное дело. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такие последствия вызваны тем, что поступающая в квартиры жителей Махачкалы вода не была в достаточной степени хлорирована. Кроме того, по сообщению главы Дагестана, произошло попадание в водопровод сточных вод.

Сегодня стало известно о задержании директора ОАО “Махачкалаводоканал”Магомеда Муртазалиева в рамках расследования по этому делу.

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