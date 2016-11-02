СРОЧНО
|02.11 23:33  Фрадков назначен главой совета директоров концерна “Алмаз-Антей” |02.11 22:45  В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан |02.11 22:24  СМИ: поле “Зенит-Арены” не соответствует требованиям ФИФА |02.11 22:03  В Подмосковье школьница упала с 17 этажа |02.11 20:55  В Челябинске родители утверждают, что малышей заставляли есть червей в детсаду |02.11 20:02  Альфонс скрылся с деньгами, взятыми его жертвой в кредит |02.11 19:40  В Москве маршрутка протаранила остановку с людьми |02.11 18:59  Сенатор расценил слова Керри как попытку объявить России войну |02.11 18:34  Реестр запрещенных террористических организаций пополнила секта “Аум Синрикё” |02.11 17:27  Лавров: Вашингтон должен пересмотреть отношение к Москве для диалога по Алеппо |02.11 14:48  В Тульской области объявлен режим ЧС: гибнет урожай |02.11 14:43  Шойгу анонсировал оборонительные меры против НАТО |02.11 13:36  Украина придумала, что надо писать на российских товарах, чтобы их не покупали |02.11 11:31  Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу |02.11 11:11  Чуда не случилось: «Ростов» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов |02.11 09:44  А дерби-то ненастоящее! |02.11 09:44  Куда пропала Юлия Липницкая? |02.11 09:43  Кубок мира впервые достался россиянину |02.11 09:41  Наш ответ сборной звёзд Северной Америки |02.11 09:36  Кризис в России продлится еще 15 лет - эксперт |02.11 09:30  ФБР опубликовало компромат на экс-президента США Билла Клинтона |02.11 09:08  Нефритовая армия |02.11 09:08  Чёрный рекорд |02.11 09:07  Крупнотоннажная обнова |02.11 09:06  Говяжьи сложности |02.11 08:46  Захарова прокомментировала слова главы МИ-5 о российской угрозе |01.11 22:36  "Кормить Кавказ" будут сытнее прежнего? |01.11 21:53  Автомобиль протаранил супермаркет в Санкт-Петербурге |01.11 20:35  Гаражи с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы |01.11 20:15  США и ЕС обвиняют друг друга в бессилии

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан

2 ноября 2016, 22:45 [ «АН-онлайн» ]

В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан
Фото: pixabay.com

Около 700 жителей Махачкалы были госпитализированы с кишечной инфекцией в период с 27 октября по 2 ноября. Предполагается, что причиной массового отравления явилась недостаточная хлорированность воды.

На следующий день после вспышки отравлений было возбуждено уголовное дело. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такие последствия вызваны тем, что поступающая в квартиры жителей Махачкалы вода не была в достаточной степени хлорирована. Кроме того, по сообщению главы Дагестана, произошло попадание в водопровод сточных вод.
 
Сегодня стало известно о задержании директора ОАО “Махачкалаводоканал”Магомеда Муртазалиева в рамках расследования по этому делу.

Читайте также: 

Другие происшествия  

См. все новости дня 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

Фрадков назначен главой совета директоров концерна “Алмаз-Антей”

Фрадков назначен главой совета директоров концерна “Алмаз-Антей”

Предполагалось, что экс-глава СВР России Михаил Фрадков будет выдвинут на пост главы совета директоров РЖД. Однако сегодня стало известно, что он возглавит совет директоров концерна “Алмаз-Антей”.

//Здоровье

Мэр Екатеринбурга предрекает всероссийскую эпидемию ВИЧ

Мэр Екатеринбурга предрекает всероссийскую эпидемию ВИЧ

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предлагает гражданам России не питать иллюзий, что их обойдёт стороной эпидемия ВИЧ, захлестнувшая город: почти каждый 50-й житель является носителем этой опасной инфекции.

//В мире

Кличко: ненавижу снег, потому что его надо убирать

Кличко: ненавижу снег, потому что его надо убирать

Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими курьезными и противоречивыми высказываниями, на этот раз рассказал о своем отношении к снегу. По словам Кличко, его любовь к осадкам осталась в далеком прошлом.

//Общество

Гражданские врачи не нашли следов пыток у заключенного Дадина

Гражданские врачи не нашли следов пыток у заключенного Дадина

Отбывающий наказание в сегежской колонии номер 7 отправил письмо своей супруге. В нем Ильдар Дадин рассказал о пытках, которым его подвергают. На заявление заключенного отреагировали и назначили проверки.

//Общество

Власти Москвы объяснили, почему закрыли офис Amnesty International

Власти Москвы объяснили, почему закрыли офис Amnesty International

Сотрудники московского Департамента городского имущества смогли пролить свет на ситуацию с опечатыванием офиса международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International.

//Происшествия

В Москве маршрутка протаранила остановку с людьми

В Москве маршрутка протаранила остановку с людьми

Трагедия произошла на юго-востоке Москвы. Маршрутка вылетела на встречную полосу, а затем врезалась в остановку. Жертвами ЧП стали пять человек. Предварительная причина случившегося уже стала известна.

//Общество

Анисина прокомментировала слухи о ее разводе, как следствие запугиваний

Анисина прокомментировала слухи о ее разводе, как следствие запугиваний

Олимпийская чемпионка рассказала журналистам, как приняла решение расстаться с Джигурдой, что сообщает детям об отце и как относится к слухам о предстоящей свадьбе мужа с американской невестой.

//Шоу-бизнес

Украинские националисты попытались сорвать выступление Светланы Лободы

Украинские националисты попытались сорвать выступление Светланы Лободы

Украинская певица Светлана Лобода вызвала недовольство националистов своими гастролями по Российской Федерации. В результате под угрозой срыва оказался ее концерт в украинском городе Чернигове.

//Общество

Фанаты Бузовой и Тарасова направили Мизулиной петицию с просьбой помирить пару

Фанаты Бузовой и Тарасова направили Мизулиной петицию с просьбой помирить пару

Громкий разрыв «звездной» пары настолько опечалил поклонников, что они пошли на отчаянные меры. Фанаты составили петицию, адресованную члену Совета Федерации, содержащую настоящий крик души.

//В мире

На Украине предположили, что депутат Верховной рады был под действием наркотиков

На Украине предположили, что депутат Верховной рады был под действием наркотиков

Странное поведение Дмитрия Добкина шокировало многих. В Верховной раде камеры засняли, как депутат сначала выбирает дорогой тур, а потом прячется за колонной, где что-то засовывает себе в рот.

//В мире

Обнаружена нить, связывающая Клинтон с исламистами

Обнаружена нить, связывающая Клинтон с исламистами

Интересные сведения всплывают за несколько дней до выборов в США. И касаются они кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Как стало известно, нить тянется к помощнице политика, которую та считала второй дочерью.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан

В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан

Около 700 жителей Махачкалы были госпитализированы с кишечной инфекцией в период с 27 октября по 2 ноября. Предполагается, что причиной массового отравления явилась недостаточная хлорированность воды.

//Спорт

СМИ: поле “Зенит-Арены” не соответствует требованиям ФИФА

СМИ: поле “Зенит-Арены” не соответствует требованиям ФИФА

Выкатное поле строящегося в Санкт-Петербурге стадиона “Зенит-Арена” не отвечает требованиям, которые предъявляет ФИФА. В связи с этим матчи под эгидой этой организации на нем проводится не будут.

//Общество

Суд взыскал с Жириновского сто тысяч рублей в пользу обиженного им депутата

Суд взыскал с Жириновского сто тысяч рублей в пользу обиженного им депутата

Слуги Фемиды рассмотрели иск, поданный Олегом Митволем, и вынесли свой вердикт. Они удовлетворили требования депутата, но лишь частично. Митволь просил наказать Жириновского на миллион рублей.

//В мире

Украина столкнулась с проблемой финансирования "Евровидения-2017"

Украина столкнулась с проблемой финансирования "Евровидения-2017"

На проведение конкурса требуется вдвое больше средств, чем готовы были выделить власти «незалежной». При этом украинское правительство ранее заявляло, что потратит на мероприятие треть годового бюджета.

//Происшествия

В Подмосковье школьница упала с 17 этажа

В Подмосковье школьница упала с 17 этажа

В подмосковном городе Подольске несовершеннолетняя девушка разбилась, выпав из окна квартиры, расположенной на 17 этаже. От полученных травм девушка скончалась до приезда скорой.

//Общество

50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай

50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай

На пресс-конференции VI Форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» прошла презентация нового электронного портала по поиску работы, учёбы и обмена услугами для людей зрелого и старшего возраста.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В Ираке ополченцы захватили шоссе, по которому снабжали террористов

В Ираке ополченцы захватили шоссе, по которому снабжали террористов

Ополченцы взяли под свой контроль дорогу между Мосулом и Раккой, которая была жизненно необходима боевикам. Также сообщается, что террористам открыт выход из города, по которому они могут уйти в Сирию.

//Общество

Россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях через социальные сети

Россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях через социальные сети

В скором времени уведомления о чрезвычайных ситуациях будут приходить россиянам на их аккаунта в соцсетях. Эта мера предусматривается в информационном соглашении между МЧС России, “ВКонтакте” и Mail.ru.

//В мире

Начал работу самый короткий международный авиарейс, который длится восемь минут

Начал работу самый короткий международный авиарейс, который длится восемь минут

Новшество принадлежит "Австрийским авиалиниям". Полет занимает двадцать минут, но лишь восемь самолет находится в воздухе. А самый короткий немеждународный авиарейс занимает всего две минуты.

//Общество

На территории детского лагеря “Артек” теперь возводят особняки

На территории детского лагеря “Артек” теперь возводят особняки

На территории детского лагеря “Артек” было обнаружено 58 незаконных сооружений, в том числе и жилых объектов, возведенных неизвестными. Точная площадь построек будет установлена после проверки.

//Происшествия

В Челябинске родители утверждают, что малышей заставляли есть червей в детсаду

В Челябинске родители утверждают, что малышей заставляли есть червей в детсаду

Одна из матерей разместила запись в соцсетях, из которой следует, что в детском саду не просто кормили малышей червивым супом, но и заставляли вылавливать живность и съедать. В учреждении уже началась проверка.

//В мире

Захарченко: Украина не выживет этой зимой без донбасского угля

Захарченко: Украина не выживет этой зимой без донбасского угля

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поставил под сомнение способность Украины пережить грядущую зиму без поставок добытого на территории Донбасса угля.

//Новости партнеров

//Общество

Депутаты одобрили подорожание табака, вина и бензина

Депутаты одобрили подорожание табака, вина и бензина

Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении повышение акцизов. Особенно сильно это ударит по кошельку любителей вредных привычек. Таким образом, предполагается залатать «дыры» в бюджете на ближайшие годы.

//В мире

В Великобритании увидели российский след в драке гвардейцев в Риге

В Великобритании увидели российский след в драке гвардейцев в Риге

В Великобритании обнаружили российский след в произошедшей в латвийской столице драке с участием двух солдат из Гренадерского гвардейского полка. The Telegraph сообщает, что инцидент был подстроен.

//Происшествия

Альфонс скрылся с деньгами, взятыми его жертвой в кредит

Альфонс скрылся с деньгами, взятыми его жертвой в кредит

Дело о мошенничестве расследует ОМВД России по Новогиреево, куда обратилась пострадавшая. Женщина познакомилась с будущим возлюбленным в Интернете. Тогда она даже не подозревала, чем это для нее обернется.

//В мире

МИД Турции: наша страна готова принимать россиян по внутреннему паспорту

МИД Турции: наша страна готова принимать россиян по внутреннему паспорту

Как заявил глава турецкого МИД, его народ очень переживает из-за разлада с РФ. Чтобы наладить отношения, страна готова идти навстречу. И важные шаги, прежде всего, будут касаться туристической отрасли.

//Общество

Пенсионерам станет проще искать дополнительный заработок

Пенсионерам станет проще искать дополнительный заработок

Состоялся официальный запуск Всероссийского портала «50 Плюс. Учись. Работай. Зарабатывай», призванного помочь людям зрелого и старшего возраста в поиске предложений по работе и образованию.

//Политика

Сенатор расценил слова Керри как попытку объявить России войну

Сенатор расценил слова Керри как попытку объявить России войну

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров увидел в угрозах Госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри насчет кибератак попытку объявить войну.

//В мире

Times высмеяла истерию на Западе вокруг якобы российских «хакерских атак»

Times высмеяла истерию на Западе вокруг якобы российских «хакерских атак»

Один из авторов издания весьма иронично отозвался о том, что Россия может быть причастна к взломам компьютерных систем. Он посоветовал быть готовыми к тому, что РФ может вторгнуться в холодильники и тостеры.

//Общество

Поклонскую заманили в пиар-акцию, чтобы «раскрутить» фильм Учителя «Матильда»?

Поклонскую заманили в пиар-акцию, чтобы «раскрутить» фильм Учителя «Матильда»?

Вокруг еще не вышедшего на экран творения уже разразился скандал. И в его эпицентре оказалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. Не исключено, что парламентарий стала жертвой «пиар-акции».

//Происшествия

Реестр запрещенных террористических организаций пополнила секта “Аум Синрикё”

Реестр запрещенных террористических организаций пополнила секта “Аум Синрикё”

ФСБ внесло международную религиозную секту “Аум Синрикё” в реестр запрещенных в России террористических организаций. Соответствующее решение Верховного суда вступило в силу 25 октября текущего года.

//Общество

Представитель семейства Романовых выступил в защиту фильма “Матильда”

Представитель семейства Романовых выступил в защиту фильма “Матильда”

Новый фильм Алексея Учителя вызвал широкий общественный резонанс задолго до своего выхода на экраны. Причиной этому послужил запрос, направленный Натальей Поклонской в Генпрокуратуру по поводу проверки картины.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры