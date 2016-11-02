Альфонс скрылся с деньгами, взятыми его жертвой в кредит

Историю женщины, ставшей жертвой альфонса, расследует ОМВД России по Новогиреево. Пострадавшая сама обратилась к стражам порядка с просьбой о помощи.

По словам женщины, она познакомилась со своим ухажером в сети Интернет. Пообщавшись какое-то время, они решили, что пора устроить встречу. Свидание состоялось в одном из кафе, сообщает ren.tv.

Спустя еще какой-то период их знакомства мужчина посетовал, что хотел бы снять для них квартиру, вот только денег нет. По его словам, он бы взял кредит, но не может. Банк вряд ли выдаст ему деньги из-за его трудностей с финансами.

Влюбленная женщина доверилась своему новому знакомому, оформила займ в размере примерно 400 тысяч рублей и отдала его ловеласу. С тех пор она его больше не видела, да и не слышала. Ее любимый перестал отвечать на звонки.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, который уже был судим за изнасилование. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка подозревают, что обманутая женщина не единственная жертва мошенника.