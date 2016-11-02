В Москве маршрутка протаранила остановку с людьми

Страшная авария произошла в Москве. На юго-востоке столицы маршрутку вдруг выбросило на полосу встречного движения, затем она протаранила остановку, предназначенную для общественного транспорта.

Как сообщается, жертвами происшествия стали пять человек. Одна женщина скончалась, остальные получили ранения. На место случившегося выехали «скорая» и полиция. Пострадавших доставили в больницы, сообщает ria.ru.

По предварительным данным, уже стали известны некоторые обстоятельства ЧП. Сообщается, что водитель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль стало бросать по дороге.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства случившегося.