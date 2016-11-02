Реестр запрещенных террористических организаций пополнила секта “Аум Синрикё”

ФСБ внесло международную религиозную секту “Аум Синрикё” в реестр запрещенных в России террористических организаций. Соответствующее решение Верховного суда вступило в силу 25 октября.

О включении организации в реестр ходатайствовала Генпрокуратура. Ранее стало известно, что в апреле текущего года сотрудники силовых ведомств провели масштабные задержания адептов секты “Аум Синрикё” на территории Москвы и Санкт-Петербурга.Были также проведены обыски с целью установления круга лиц, причастных к деятельности секты и обнаружения литературы, электронных носителей информации и документов, которые могут быть значение для расследования.

Секта уже внесена в список запрещенных террористических организаций на территории ряда других государств, в том числе в странах Евросоюза, Канаде, Соединенных Штатах.

Читайте также: