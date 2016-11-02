Семь тонн боевых снарядов обнаружены 1 ноября в железнодорожном тупике на востоке Москвы. Выяснилось, что 300 снарядов военные просто «забыли» выгрузить и они прибыли из Владикавказа «порожняком».

Военные ушли, а снаряды остались. Партию из 300 снарядов должны были выгрузить на станции во Владикавказе, но военные что-то там напутали и приказ по разгрузке выполнен не был, передает «Лайф».

Вагон, набитый танковыми боеприпасами, приехал из Владикавказа в Москву как пустой. Можно было бы сказать, что по счастливой случайности никто не пострадал, только какое же в том счастье, что снаряды проехали полстраны безо всякой охраны и не разнесли по дороге ни одного города? Две тысячи километров сплошного везения – и вот боеприпасы в Москве…

В Минобороны заверяют, что снаряды разобраны и опасности не представляют. В полиции инцидент пока не комментируют.