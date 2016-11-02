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В пенсионном фонде Москвы повесился мужчина

2 ноября 2016, 09:45 [ «АН-Москва» ]

В пенсионном фонде Москвы повесился мужчина
pixabay.com

В одном из отделений Пенсионного фонда РФ в Москве 1 ноября произошло самоубийство. Мужчина был найден повешенным 2 октября в отделении Пенсионного фонда на улице Почтовая, в самом центре столицы.

Сообщается, что тело самоубийцы было обнаружено в кабинете, где размещался архив учреждения, передает «Лайф».

Известно, что погибшему 41 год, но его фамилия и имя не разглашаются. Мужчина повесился на автомобильном тросе. Тело обнаружил охранник офиса. Известно, что никакой посмертной записки при трупе найдено не было. Тело мужчины направлено на судебную медэкспертизу. Тело было обнаружено в помещении архива фонда. По данному факту назначена доследственная проверка.

 

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