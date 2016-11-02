Пьяному море по колено и парковка дорогая: 15 машин повредил пьяный автолюбитель, паркуясь вечером в своем дворе. По свидетельству некоторых очевидцев, покореженных авто еще больше – семнадцать.

Водитель легковушки Toyota сейчас предпочел бы пойти пешком накануне, но уже ничего не изменить: во дворе гора покореженных авто, передает местный портал vestivrn.ru.

Инцидент произошел во дворах по улице Шишкова, напротив домов 142/5, 144Б, 144В, 142/3 в вечернее время, около половины девятого.

Видео происшествия опубликовал житель одной из квартир, наблюдавший разрушительную парковку. На кадрах видно, как Toyota сперва таранит припаркованную «Газель», а затем наезжает на стоящую за грузовичком легковушку. Скорость пьяный водитель на парковке не снижал, поэтому под удар и попали сразу несколько машин, находившихся в плотном ряду.

Официального подтверждения имущественного ущерба пока нет, но известно что пострадало от 15 до 17 автомобилей. Свидетели инцидента сообщают, что пьяного водилу задержала полиция, и это для него лучшая участь: страшно представить, что бы с ним сделали хозяева побитых машин.