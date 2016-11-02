Обычная прогулка на вертолете в Сочи стала трагедией для его пассажиров. Ранее "АН-онлайн" сообщали об этой аварии. В результате катастрофы погибла девушка из Москвы и пострадало еще пять человек.

После падения еврокоптера в больницу в тяжелом состоянии госпитализировано пять человек, погибла молодая женщина, передает телеканал «Звезда».

Специалисты говорят, что жертв могло быть намного больше, так как винтокрылая машина упала на жилой дом, перед которым за несколько минут до падения во дворе гуляли дети.

Вертолет протаранил беседку, гараж и припаркованный с домом автомобиль. Под удар попали линия электропередач и несколько деревьев.

При катастрофе по двору дома разлилось топливо и приехавшим спасателям пришлось обработать двор специальной пеной во избежание пожара. Следствие установило, что пилот упавшей машины права не перевозку пассажиров не имел, при этом полет был устроен как туристический.

По версии следствия, в крушении виновата ошибка пилота и техническое состояние еврокоптера.

По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.