Гаражи с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы

Вечером во вторник, 1 ноября, в московском районе Выхино на Рязанском проспекте вспыхнул пожар.

Согласно последним данным, на юго-востоке столицы сейчас горят шесть гаражей с автомобилями внутри. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на информацию правоохранительных органов Москвы, сведения о пострадавших в ходе вспыхнувшего пожара пока не поступали.

Собеседник агентства уточнил, что пламя охватило металлические боксы с машинами, которые находятся по адресу Рязанский проспект, дом номер 105. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые эвакуируют автомобили и ликвидируют пожар.